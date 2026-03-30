二宮和也が自身のXを更新し、『ワールドベースボールクラシック（WBC）』で購入したキャップを公開した。嵐への土産として“5個買い”したことを明かし、注目を集めている。 【写真】二宮和也が購入した嵐メンバーへのお土産／二宮和也が明かした札幌公演の裏話／WBCを盛り上げた渡辺謙＆二宮和也の2ショット ■二宮和也「WBCでお土産(嵐のね)を買った」 『Netflix 2026 ワールドベースボ&