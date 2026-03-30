日経225先物は11時30分時点、前日比1930円安の5万0950円（-3.64％）前後で推移。寄り付きは5万0980円とシカゴ日経平均先物（5万1385円）を下回り、節目の5万1000円を割り込んで始まった。現物の寄り付き直後には5万0480円まで売られ、3月23日につけた直近安値（5万0430円）に迫る場面もみられた。 ただ、直近安値を割り込まなかったほか、ボリンジャーバンドの-2σ（5万0210円）接近でリバウンドが意識されやすく、中