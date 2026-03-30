「優しかったのに急に距離を取る」「連絡は来るのに会おうとしない」。男性の行動がちぐはぐに見えるとき、そこには矛盾した心理が隠れているもの。好きな女性に対して、男性が気持ちと行動が一致しなくなるのは、珍しいことではありません。気持ちが大きくなりすぎたとき好意が強くなるほど、男性は慎重になります。失いたくないと思うほど、無意識にブレーキをかけてしまうことがあるのです。自分の余裕がなくなったとき自分の仕