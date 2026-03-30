「結局男って容姿が良くて、性格が良い女性がいいんでしょ？」と考える女性は少なくないかもしれませんが、実情は少し違います。そこで今回は、男性から“最終的に選ばれる女性”の「特徴」をチェックしてみましょう。明るくて笑顔が素敵男性は毎日一緒に過ごすことを考えると、明るくて笑顔が素敵な女性を選ぶ傾向があります。お互いに堅苦しい関係よりも、親しくて仲良しの関係を望むなら、２人が笑顔で毎日を過ごせるのが一番。