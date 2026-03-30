好きになると一直線。それは一途さの魅力でもあります。ただ、その気持ちの向け方によって、恋の温度は変わるもの。では、一途な女性と余裕を持てる女性とでは、男性が思わず追いかけたくなるのはどちらなのでしょうか？一途さは魅力だが、重さに変わることもある相手を優先し、気持ちをまっすぐに向ける。一途な女性は誠実で魅力的です。ただ、その想いが強すぎると、男性は「応えなければいけない」と感じやすくなります。恋がプ