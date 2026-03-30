【ワシントン＝阿部真司、エルサレム＝福島利之】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は２９日、イスラエル南部の工業地帯や、バーレーンとアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のアルミ工場を攻撃したと発表した。イランの製鋼所などが攻撃されたことへの報復措置としており、互いの民間施設を狙った報復の応酬が激化している。ネットメディア「タイムズ・オブ・イスラエル」によると、イスラエルでは殺虫剤などを製造する工場に迎撃さ