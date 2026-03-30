戦争について考えるプロジェクト「つなぐ、つながる」です。戦時中、大勢の子どもたちを乗せたまま撃沈された疎開船「対馬丸」の再調査が行われました。実現させたのは執念とも言える遺族の思いでした。去年11月、無人探査機が海の中へ。目指すのは水深870メートル。写し出されたのは「対馬丸」の文字です。戦時中に米軍の魚雷攻撃を受けて沈没し、学童ら1484人が犠牲となった疎開船「対馬丸」の再調査が28年ぶりに行われました。