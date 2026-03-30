メジャーリーグではセ・リーグで長年打撃タイトルを競い合ったホワイトソックスの村上宗隆選手と岡本和真選手が同日にホームランを放ちました。村上選手はブリュワーズ戦に2番ファーストで先発出場。2回の第2打席、インコース低めのカットボールをとらえ、ライトへの一発。チームは逆転負けで3連敗となりましたが、デビュー戦から3試合連続ホームランとなりました。また岡本選手はアスレチックス戦に5番サードで先発出場。4回の第2