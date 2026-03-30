【北京＝吉永亜希子】中国外務省は３０日、自民党の古屋圭司衆院憲法審査会長に対し、中国への入国禁止や中国国内の資産凍結などの制裁措置を決定したと発表した。即日発効する。同省は制裁の理由について、古屋氏が「中国の強い反対にも関わらず繰り返し台湾を訪問し、『台湾独立』の分裂勢力と結託し、中国の主権と領土の一体性を著しく損なっている」と主張した。古屋氏は超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の会長を務め