アメリカ・ルイジアナ州のバークスデール空軍基地上空に、正体不明のドローン編隊が出現した。しかも一回ではない。12〜15機の編隊が「波状的」に侵入し、飛行ラインを含む機密区域上空を数時間にわたり飛び回った。この基地は単なる航空基地ではない。空軍グローバル・ストライク・コマンドの本拠であり、B-52戦略爆撃機が配備され、核抑止の中枢機能を担う場所である。核戦力の運用・指揮・通信の要衝――いわば「米国の核の心臓