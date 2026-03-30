俳優・永野芽郁さんのフォトブック&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」が、2026年6月21日（日）に発売されることが決定しました。価格は5,000円（税別）。 【写真を見る】【 永野芽郁 】フォトブック & スタイルブックを刊行「ページをめくるたびに、“今の永野芽郁”がそっと届きますように。」2009年の俳優デビューから17年、NHK連続テレビ小説「半分、青い。」（2018年）のヒロイン抜擢