付き合い出してみたはいいものの、すぐに別れてしまうカップルもいるはず。そういうカップルは、付き合う前の段階であるお互いに違和感を覚えていたりするものです。そこで今回は、そんな短命に終わるカップルに見られる共通点を紹介します。お互いに相手のことを信用していないお互いに相手のことを信用していないカップルは短命な恋に終わるでしょう。相手に対して心のどこかで「気が多そう」「浮気しそう」などと感じていれば、