記者会見に臨むウクライナのゼレンスキー大統領＝3月18日、スペイン・マドリード/Javier Soriano/AFP/Getty Images（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は30日までに、ロシアが中東や湾岸地域にある米軍基地の偵察を行っていたとの情報を受け取ったと明らかにした。ゼレンスキー氏は、先週に入り、7カ所に対して偵察または撮影が行われたと主張した。これには、クウェートやサウジアラビア、トルコ、カタールにある米国や中東諸