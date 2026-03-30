北海道札幌市で軽乗用車のタイヤが外れ女の子に直撃した事故で、女の子の父親が運転手らを相手取り3億円を超える損害賠償を求め、提訴しました。訴えを起こしたのは札幌市西区で2023年、不正改造の軽乗用車のタイヤが直撃した当時4歳の女の子の父親です。女の子は今も意識不明のままで、訴状によりますと、父親は、娘に回復見込みのないけがをさせたとして車の運転手と所有者らに対し3億円を超える損害賠償を求めています。女の子