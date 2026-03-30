NHK「ニュース7」のお天気キャスターを務めた気象予報士の寺川奈津美（43）が30日、Xを更新。顔面を負傷し、点滴を受ける写真を公開した。寺川は幼い子どもたちとエネルギッシュに遊ぶ動画などを投稿しているが、今回「桜の下でダウン→点滴へ」と書き出し、「原因は熱じゃなくて、滑り台の先の柵にゴン（たんこぶ爆誕）」とアクシデントを説明。額と鼻に冷却シートを貼って横たわる写真などをアップした。「43歳、はしゃぎすぎま