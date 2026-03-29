スキンシップは、距離を一気に縮める行動。だからこそ、本気かどうかは“触れ方”に出ます。本命の男性は、関係を無視して距離を詰めません。適切なタイミングを計っている男性が出会ってすぐに距離を詰めるのではなく、あなたの反応を見ながら近づこうとするのは、関係を大切にしたいからです。男性は本命相手には、無理に触れようとせず、適切なタイミングを計ります。軽さを出さない男性がボディタッチを軽いノリで繰り返さない