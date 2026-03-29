交際中の男性に浮気されたくないなら、浮気を“させない”ことに意識を向けましょう。そこで今回は、「浮気対策」として実践したいことを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。｜共通の知人を作ることを意識する浮気を“させない”ためにも、男性と共通の知人をたくさん作ることを意識しましょう。浮気をしたら「共通の知人に見つかるかも？」と男性に思わせることが大事。また、共通の知人を作っておくと、男性に対して不平