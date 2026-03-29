最初は「少し話すだけ」のつもりだった。連絡が増えて、気づけば一番やり取りする相手になっていて、「これ以上はよくない」と思ったタイミングもあった。それでも、なぜか離れられない。不倫関係が続いてしまうとき、多くの人が同じ感覚にぶつかります。既読がつくたび、気持ちが戻るもう連絡はやめようと思っても、スマホに表示される名前を見るだけで気持ちが揺れる。返信しないと決めていたはずなのに、「これで最後にしよう」