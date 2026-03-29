きちんとメイクをしている。服も今の気分で選んでいる。それなのに、どこか全体がなじんで見えない。そんな違和感を感じたことはありませんか？実はメイクと服がそれぞれ整っていても、方向性が揃っていないと、ほんの少し浮いて見えることがあります。メイクだけが前に出ていないかツヤのあるベースや目元の強調は、顔の印象を明るく見せてくれます。ただし、その“仕上がり”が強く出すぎると、顔まわりだけが前に出て見えること