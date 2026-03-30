経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』（テレビ東京系）の新しいエンディングテーマ曲が、中森明菜の新曲「カサブランカ」に決定した。【動画】中森明菜、8年ぶりのクリスマス・ソング「Merry Christmas, My Heart」発表メッセージ到着中森の新曲「カサブランカ」は本楽曲は番組のために書き下ろされたもので、圧倒的な表現力と唯一無二の歌声にひきこまれる名曲になっている。OAは30日から。中森は「人は