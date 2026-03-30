歌手の工藤静香が30日にまでにInstagramを更新。ステージ衣装のドレス姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】工藤静香が「スタイル抜群」過去のタンクトップ姿などにも衝撃（5枚）ファッションにおいても独自のスタイルを確立し、連日の投稿に注目が集まっている工藤。先日もタンクトップ姿も披露し話題を呼んでいた。現在、各地のオーケストラとコラボレーションする「工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CON