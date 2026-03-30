堤真一が主演する日曜劇場『GIFT』（TBS系／毎週日曜21時）の初回放送日が4月12日と決まった。また追加キャストとして、山口智子と玉森裕太（Kis-My-Ft2）が初共演で“仲良し親子”を演じることが発表された。【写真】山口智子＆玉森裕太が親子に！ソロカットも公開本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大