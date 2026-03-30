ソフトバンク・オスナ投手が遠征には帯同しない方針であることが３０日、明らかになった。この日は、先発陣がみずほペイペイドームで投手練習。３１日から楽天との３連戦（楽天モバイル最強パーク宮城）を控える中で、開幕１軍を逃したオスナについて、倉野信次投手コーチは「（遠征は）帯同しない」と明かした。右腕は２３年に４年総額４０億円規模の超大型契約で合意した。契約を結んだ際に「守護神としての起用」も覚書に含