元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が２９日までにＳＮＳを更新。自身の冠番組が最終回を迎えたことを報告した。森はインスタグラムに「『森香澄の全部嘘テレビ』最終回、ありがとうございました！！冠番組というだけでもありがたいのに、深夜の特番からレギュラーになって１年半も続いたこと、本当に感謝しています。」と感謝の言葉を記すと、続けて「売り子、メイド、ナンパ、デート…毎回いろんなことに挑戦さ