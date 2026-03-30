３１日のヤクルト戦（神宮）に先発予定の広島・森下暢仁投手が３０日、マツダで投手練習に参加した。前日２９日・中日戦（マツダ）では先発転向した栗林が準完全試合。「もしかしたらノーヒットノーランするんじゃないかなくらいの勢い。より一層、自分もやらないとなという気持ちにさせてもらいました」。１学年上の年上の右腕から刺激を受け、気持ちを高めた。明大時代の思い出が詰まった神宮での今季初登板。週頭の役割を