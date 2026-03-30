LOVEBITESが3月29日(日)に初の日本武道館公演＜LIVE AT BUDOKAN 2026＞を行なった。チケットは売り切れ、注釈付きチケットも販売されたがそちらも完売。天井にもっとも近い席まで人で埋まった状態の完全ソールドアウトとなった。公演は2017年のデビューアルバム『アウェイクニング・フロム・アビス』収録のインスト・ナンバー「ジ・アウェイクニング」で幕を開ける。階段状のドラムライザーを覆う布が天井に吸い上げられ、5人のメ