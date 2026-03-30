楽天・前田健太投手（３７）が３０日、楽天モバイル最強パーク宮城で行われた投手練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。練習後には報道陣の取材に応じ「この東北で、イーグルスに入団してから初めての登板なので。しっかり皆さんにいいところを見せられるようにね。前田健太という投手を知ってもらえるように、しっかりといい姿を見せたいなと思います」と力を込めた。本拠地開幕戦となる３１日のソフトバンク戦で、