学校や職場で「真面目にやっている人が損をする」と考えることはないだろうか。たけさんが投稿した漫画『褒める時に気をつけていること』は、そんな教育現場や日常生活に潜む「評価のゆがみ」と、本来あるべき「褒め方」の姿を投稿している。 【漫画】「褒める時に気をつけていること」を読む それは、作者が教員として教壇に立っていた頃の話だ。普段掃除をサボる子がたまに掃除をすれば「偉い」と褒められる一方で、毎日掃除を