記事ポイント『UFO戦士ダイアポロン』50周年を記念した純金・シルバー製の限定コレクションが登場純金立像・シルバー立像・純金カードなど全4種のラインナップ放送開始日と同日の2026年4月6日(月)に金きゃらじゃぱんにて発売開始BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんから、『UFO戦士ダイアポロン』の50周年を記念した純金・シルバー製コレクションが登場します。1976年4月6日の放送開始から半世紀を迎える本作の記念日と同