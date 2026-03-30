記事ポイント過去最大149店舗が出店し、初出店42店舗を含む全国グルメが集結前半・後半で約55店舗が入れ替わる過去最長12日間の開催2週目は47都道府県の日本酒が楽しめる立ち呑み処も登場東武百貨店 池袋本店にて、2026年4月2日(木)から13日(月)まで「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」が開催されます。過去最大となる149店舗が出店し、そのうち42店舗が初登場です。前半と後半で約55店舗が入れ替わり、北海道から沖縄まで