記事ポイントテラスエリアが約3倍に拡大し、エメラルドラウンジ・スカイバー・ハンモックサンクチュアリの3新スポットが誕生標高400mから神戸の街並みと海を一望できる絶景空間がよりラグジュアリーに刷新2026年4月25日（土）リニューアルオープン 神戸布引ハーブ園のカフェラウンジ＆テラス「ザ・ヴェランダ神戸」が、2026年4月25日（土）にリニューアルオープンします。テラスエリアは約3倍に拡大し、森の中に有機的に配置