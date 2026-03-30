北中米ワールドカップ（W杯）を準備中であるサッカー韓国代表が本大会相手の南アフリカ代表を念頭に置いて行った模擬試験で4点差で完敗した。韓国代表は28日（現地時間）、英ミルトンキーンズで行われた評価試合でコートジボワール代表に0−4で敗れた。スリーバック守備の右サイドに入った者侑萊（チョ・ユミン、シャールジャ）が相手選手を逃し、前半の2失点につながった。後半にも梁鉉俊（ヤン・ヒョンジュン、セル