イラン情勢の影響で駿河湾フェリーの燃料の供給が一部滞っているということです。フェリーの運営法人は27日、「運航できなくなるような状況ではまだない」と話しています。「ふじさん駿河湾フェリー」によりますと、フェリーの燃料で使用している「重油」の事業者側から、「これまでの計画通り供給できるか不透明な状況」だと説明があったということです。フェリーは１日3便の通常運航の場合、重油