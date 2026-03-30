山形県酒田市の酒田港で29日夕方、「海に人が浮いている」と110番通報があり、山形市の75歳の女性が救助されましたが、その後、死亡が確認されました。29日午後4時50分ごろ、酒田市船場町2丁目の海洋センター近くで、「水路に女性が浮いている」と観光で訪れた男性から110番通報がありました。女性は、酒田海上保安部の職員が救助し、意識不明の状態で市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。酒田海上