米国がイランを相手とする地上戦を念頭に置いて兵力を増強し、中東に駐留する米軍が5万人を超えた。しかし軍事専門家らはイランの巨大な領土と軍事力を考慮すると、現在の兵力規模では全面的な地上作戦を遂行できないと指摘した。29日（現地時間）のニューヨークタイムズ（NYT）によると、イラン戦争勃発以降に増派された人員を含めて中東内の米軍規模が5万人を超えたと集計された。開戦後の1カ月間で約1万人増えたということだ。