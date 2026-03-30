記事ポイント約800ブースが集結し、15,000点以上の手づくり作品と出会える2日間作家本人が出店し、制作ストーリーを聞きながら「自分だけの一品」を見つけられる初心者でも安心できる19種類のワークショップを開催 「博多ハンドメイドマルシェ2026」が2026年5月16日(土)・5月17日(日)の2日間、福岡国際センターで開催されます。全国から約800ブースの作家が集結し、アクセサリーから食品まで15,000点以上の手づくり作品が一堂