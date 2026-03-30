記事ポイント震災15年を機に、学生8名が大川小学校の「語りにくさ」に向き合った体験型企画展来場者が「住民」として避難を疑似体験するインタラクティブ作品と壁画修復インスタレーション映画上映・トークショー・ワークショップなど多彩なプログラムを会期中に実施2026年3月10日から22日にかけて、東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科の学生8名が、宮城県石巻市・大川小学校の津波事故を題材にした体験型企画展「