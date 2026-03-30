中国当局が警察にスマートフォンのパスワードを開示しない者を処罰する香港の国家保安法施行規則改正案に関連し、自国民に注意を呼びかけた香港駐在米国総領事を呼び出した。SCMPの29日（現地時間）の報道によると、香港政府は国家安全保障守護条例（基本法23条）施行規則を23日に官報に掲載した後、これに関する内容を香港の各国外交機関に通知した。基本法23条は香港の自由と人権を制限する「香港版国家保安法」と呼ばれる。香港