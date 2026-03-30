記事ポイント『UFO戦士ダイアポロン』50周年を記念した純金・シルバー製コレクションが登場約1cmの純金立像や約3.8cmのシルバー立像など全4種を展開放送開始と同日の2026年4月6日（月）より金きゃらじゃぱんにて限定発売 BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんより、『UFO戦士ダイアポロン』の50周年を記念した純金・シルバー製コレクションが登場します。1976年4月6日の放送開始から半世紀を迎える本作の記念日と同日