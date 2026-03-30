記事ポイントPMP®・CBAP®等の難関資格対策講座が、実践力向上へと進化インストラクショナルデザイン×スキルアセスメントの融合で、人材育成を科学的に強化2026年4月1日に代表交代、6月1日にリープ株式会社の完全子会社へ移行さらに2026年6月1日付でリープ株式会社の完全子会社となり、高度な資格教育と科学的な人材育成ノウハウを融合した新たな教育サービスへと進化します。 トレードクリエイト「イープロジェク