韓国6人組グループ・IVEが、JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』を5月27日にリリースすることが決定した。日本版の最新アーティストビジュアルが公開され、収録内容も解禁となった。【画像】IVE 配信シングル「Fashion」ジャケット『LUCID DREAM』は全6曲を収録。EP名と同様のタイトル曲「LUCID DREAM」のほか、「Fashion」、日本オリジナル曲となる「JIGSAW」に加え、3rd EP『IVE EMPATHY』のタイトル曲「REBEL HEART」「ATTITUDE」