楽天の前田健太投手（３７）が３０日、ホーム開幕となる３１日のソフトバンク戦に向けて、楽天モバイル最強パーク宮城で最終調整した。１１年ぶりに復帰する日本球界での登板を控えて「バッチリです。しっかり準備してきたので、いい状態で開幕を迎えられるかなと思います」と笑顔を見せた。本拠地開幕投手を任されたことに「すごく光栄に思いますし、球団の方が自分を指名してくれたので、その期待に応えたい」と言う。「毎年