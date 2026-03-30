俳優の仲野太賀（33）が30日、都内で行われた『明星 一平ちゃん夜店の焼きそば 袋めん新商品発表会』に出席した。【写真】「いい香りだ！」袋めん調理にチャレンジした仲野太賀主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）が放送スタートした仲野は、「目まぐるしい毎日です」とにっこり。「飛躍の年になれたらいいなと思いながら日々頑張っています」と近況を報告した。続けて、「大河ドラマは時代劇な