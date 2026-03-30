大阪府守口市議会は30日の本会議で、瀬野憲一市長の不信任決議案を政治団体・大阪維新の会や共産党の会派などの反対多数で否決した。瀬野氏を巡っては、人事に関するパワーハラスメントの疑いが浮上。市議会の調査特別委員会（百条委）は19日、独断で幹部職員を異動させたとして、瀬野氏のパワハラを認定する報告書を取りまとめていた。瀬野氏は大阪維新の会に所属。2023年に初当選した。不信任案はパワハラの他、市が補助金