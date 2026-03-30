タレントの柴小聖（しば・このな＝38）が30日までにインスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。柴は「この度、待望の第二子を授かることができました！いま、7週目に入ったところです」と報告し、エコー写真を公開。「やはり妊活は簡単じゃなかった...!!!しかも今回は第一子の時には起きなかった採卵や体外受精前に投薬が始まると原因不明の激しい副作用に悩まされ何が起こっているのか誰もわからず中断をしなければならなくな