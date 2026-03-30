最終ラウンド、2番でバンカーショットを放つ勝みなみ。通算23アンダーで3位＝ワールウインドGC（共同）【チャンドラー（米アリゾナ州）共同】米女子ゴルフのフォード選手権は29日、フェニックス近郊のチャンドラーにあるワールウインドGC（パー72）で最終ラウンドが行われ、3位で出た勝みなみが65と伸ばし通算23アンダー、265で3位だった。同じく3位スタートの岩井千怜は71で回り、17アンダーで9位。畑岡奈紗、吉田優利、古江