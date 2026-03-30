アメリカ・コロラド州で住宅街を歩くワラビーがカメラに捉えられた。警察官が駆けつけたが、実は飼われているワラビーで、無事に飼い主の元へ戻った。一方、フロリダ州では牧場から牛が逃げ出し、カウボーイが縄で捕獲する騒動があった。SNSで話題の“有名人”が散歩？住宅街に現れたのは…アメリカ・コロラド州でパトロール中の警察官が撮影したのは、ピョンピョンと飛び跳ねる動物の姿だ。様子を見守っていた男性警察官が「これ