元TBSアナウンサー宇内梨沙（34）が、30日までに自身のXを更新。同局系「アッコにおまかせ！」がレギュラー放送最終回を迎え、和田アキ子、峰竜太、歴代進行アナウンサーとの集合写真を投稿した。同番組は29日に最終回を迎え、40年の歴史に幕を下ろした。退職するまで進行アナを務めていた宇内は「ギネス記録を今日更新し最終回を迎えた『アッコにおまかせ！』40年間の生放送、本当にお疲れ様でした」とポスト。和田、峰、元進行担