眼帯がトレードマークの隻眼のラッパーで、タレントや映画監督、評論家など幅広く活動するダースレイダー（48）がXを更新。中東情勢の悪化に伴う石油や関連製品の供給懸念について、高市早苗首相に記者会見での説明を求めた。高市首相は29日、自身のXを更新し、石油や関連製品の供給について「ただちに供給が滞ることはない」とし、「落ち着いた対応をお願い申し上げます」と呼びかけた。人工透析に使うチューブなどの「透析回路」