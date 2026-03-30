「米原バイパス」に続く“長〜いトンネル”含む区間国土交通省近畿地方整備局は2026年3月18日、国道8号「彦根東近江バイパス（I期）」の新規事業採択時評価を行いました。2026年度からの事業がスタートする見込みです。【どこ通る？】これが国道8号「彦根東近江バイパス」です（地図／写真）このバイパスは、2025年9月に米原市から彦根市にかけての10.3kmが全線開通した国道8号「米原バイパス」に続く区間となります。彦根市か